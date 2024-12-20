انتقد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، ما يسمى بـ «وسائل التواصل الاجتماعي»، مؤكدا أنها «اسم على غير مسمى»، معللا ذلك بأنها «قطعت أواصر المودة بين الكثير من الناس، وسببت انقطاع الصلة بين الأرحام».

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، بقوله عليه السلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليصل رحمه»، موضحا أن الحديث النبوي الشريف يشير إلى وجود «خلل في إيمان من لا يصل رحمه».

وشدد أنه يجب على كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ أن يكون هذا الحديث دافعا قويا له على الحرص على هذه الفضيلة، متابعا: «أحيانا الإنسان منا يظن أنه اعتمد على الوسائل الحديثة في السؤال وصلة الرحم فقد أدى حق هؤلاء الناس؛ لكن الأمر خلاف ذلك تماما».

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى يصل من يصل رحمه، مستشهدا بالحديث القدسي: «أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته»، مؤكدا أن «قطع الرحم قطع لصلة العبد بربه، وقطع لصلة الله بعبده».

وأضاف أن صلة الرحم تجلب البركة في الصحة والمال والعمر والولد، مستشهدا بالحديث النبوي«من سرَه أن يبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره، أو يبارك له في ولده فليصل رحمه».