 المستشار الألماني شولتس يريد مواصلة التحدث مع بوتين رغم الانتقادات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني شولتس يريد مواصلة التحدث مع بوتين رغم الانتقادات

برلين - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 9:17 م | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 9:17 م

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا أنه يريد مواصلة التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، رغم الانتقادات من جانب كييف وقادة غربيين آخرين.

وقال شولتس، عقب اجتماع له مع رئيس وزراء إستونيا كريستن ميشال في برلين "تحدثت مع الرئيس الروسي وسأتحدث معه مجددا".

وأضاف شولتس بأنه سيظل يوضح دائما أن مهمة بوتين هي "إنهاء الحرب ووقف عدوانه وسحب قواته أيضا."

ورد ميشال بأنه يشك في إمكانية إقناع بوتين بالتراجع عن موقفه من خلال المكالمات الهاتفية. وفي رأيه، أنه يجب أن يتم إجبار على روسيا على الجلوس على طاولة المفاوضات من خلال تقديم دعم غربي أكبر وأوسع لأوكرانيا.

وتحدث شولتس مع بوتين عبر الهاتف في نوفمبر لأول مرة منذ أكثر من عامين، وتعرض لانتقادات بسبب قيامه بذلك من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين.

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