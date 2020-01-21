 عادل عبدالمهدي: العراق في «وضع محرج» مع الجميع - بوابة الشروق
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عادل عبدالمهدي: العراق في «وضع محرج» مع الجميع

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:30 م

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، عادل عبد المهدي، مجلس النواب والقوى السياسية بتقديم مرشحين جدد لرئاسة الحكومة.

وقال «عبد المهدي»، وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، إن «الدولة في وضع محرج مع الجميع؛ مع المواطنين والدول الأخرى».

وأشار إلى أن «إطلاق صواريخ على السفارة الأميركية أمر يسيء للعراق»، لافتًا إلى أن «العراق في حالة إقليمية ودولية معقدة».

وذكر أن «إغلاق الطرق والمدارس لا يعد احتجاجًا سلميًا ويجب أن يتوقف»، مشيرًا إلى أن «أي اعتداء على المقرات الدبلوماسية هو اعتداء على العراق».


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