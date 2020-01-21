دراسة احتياجات مستشفيات الطوارئ الجامعية استعدادا لتطويرها بـ500 مليون جنيه

• عبدالغفار لـ«الشروق»: تطوير 18 مستشفى نموذجيا لتتحمل جزءًا من تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل





قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المباردة التي أعلن عنها وزير التعليم العالي بتطوير مستشفيات الطوارئ وتخصيص 500 مليون جنيه لذلك؛ ستفعل عقب دراسة احتياجات كل مستشفيات الطوارئ الجامعية وتحديد الأولويات.

وأضاف عبدالغفار، لـ"الشروق"، أنه تم تشكيل لجنة لتحديد المشكلات الأساسية في مستشفيات الطوارئ وبناء عليه توريد المبالغ اللازمة للتطوير، مشيرا إلى تطوير 18 مستشفى نموذجيا جامعيا على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الخدمات العلاجية الصجية المقدمة للجمهور بنفس التكلفة العادية، وكذلك تحمل جزءًا من تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه بأن المستشفيات النموذجية ستتواجد في محافظات مختلفة أبرزها القاهرة الكبرى والسويس والمنوفية وأسيوط.

في سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، خلال تفقده المستشفى الجامعي ببنها، أمس، تخصيص 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي في الوزارة، بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين للتدريب بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم؛ وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.

وقال الوزير إنه التقى بفريق العمل المسئول عن تنفيذ مبادرة "365 صحة"، التي بدأ العمل بها رسميا بداية هذا الأسبوع، وتستهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية، حيث يعد تطبيق "365 صحة" واحدًا من أولى المنصات في مصر التي تربط المريض بكل أنواع خدمات الرعاية الصحية رعايات للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم.

وذكر الوزير أنه يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة، حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقى الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ويمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة.