إيقاف العمل بمحطة عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق

أفاد مسؤول بقطاع النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، بإيقاف العمل بشكل كامل في محطة عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار.

وقال المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن إدارة شركة نفط ذي قار قامت بإطفاء محطة عزل الغاز بحقل الناصرية النفطي بشكل كامل من قبل الشركة على خلفية قيام متظاهرين باغلاق الطريق ومنع وصول العاملين إلى المحطة لتشغيلها.

وقام متظاهرون بإغلاق الطريق الدولي الذي يربط جميع محافظات العراق عند محافظة ذي قار، ما أدى إلى منع مرور مئات الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع والمواد الغذائية الوافدة من الموانئ العراقية في محافظة البصرة باتجاه المدن العراقية الأخرى للضغط على الكتل والأحزاب لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة.

وذكر شهود عيان لـ"د.ب.أ"، أن طوابير طويلة لمئات الشاحنات التي تنقل السلع والبضائع والمواد الغذائية وصهاريج نقل المنتجات النفطية تصطف على جانبي الطريق الدولي للمرور السريع الذي يربط جميع مدن العراق من الجنوب إلى أقصى الشمال بعد منعها من قبل المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق بشكل كامل لليوم الثاني على التوالي.

وتحاول القوات الأمنية الضغط على المتظاهرين للسماح بمرور الشاحنات، لكن المتظاهرين يرفضون ذلك ما لم تلب الأحزاب والكتل مطالبهم في تشكيل حكومة جديدة.