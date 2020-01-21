وحدة أبحاث القانون بالجامعة الأمريكية تناقش «الضرائب مصلحة من» 30 يناير

أعلنت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية تنظيم ندوة حول منظومة الضرائب في مصر، وذلك بعد تصاعد الجدل حول الأسئلة الأساسية المرتبطة بفلسفة السياسات الضريبية وآليات عمل المنظومة الضريبية وعلاقتها بآليات الاقتصاد الكلي وآثارها الاجتماعية والسياسية، كما تناقش الندوة كتاب "الضرائب مصلحة من؟"، الذي يقدم دراسة مُعمقة عن تاريخ الاقتصاد السياسي لمنظومة الضرائب في مصر الخميس الموافق 30 يناير الجاري.

وأضافت الوحدة في بيان لها، أن الكتاب يسعى للإجابة على التساؤل الرئيسي المُرتبط بالفئات المستفيدة من السياسات الضريبية، من خلال دراسة تاريخ الضرائب في مصر منذ القرن الـ19إلى الوقت الراهن، وكذا دراسة آليات هذه المنظومة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وأخيرا من زاوية علاقة هذه المنظومة بالاقتصاد الكلي وعدم اعتماد المنظومة الضريبية في مصر على ضرائب الدخل ومخاطر التوسع في الضرائب غير المباشرة.

وتابع البيان: في ظل سعي وحدة أبحاث القانون والمجتمع للتعاطي مع النقاشات الدائرة حاليا حول عدد من التشريعات المرتبطة بمنظومة الضرائب، تتشرف الوحدة بدعوتكم لحضور ندوة عامة تستضيف فيها الوحدة عدداً من مؤلفي الكتاب في نقاش مفتوح حول الكتاب وحول الأسئلة الأساسية المرتبطة بفهم منظومة الضرائب في مصر، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها مصلحة الضرائب مؤخراً من إعادة هيكلة إدارية وتغييرات جوهرية في البيئة التشريعية المنظمة لعملها.

ويتحدث في الندوة محمد جاد صحفي وكاتب، وبيسان كساب، صحفية وباحثة اقتصادية، وسارة سيف، صحفية وباحثة اقتصادية، ويعقب عليها الدكتور عمرو عادلي، أستاذ مساعد للاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويدير الندوة مصطفى شعت، مسئول التواصل والفعاليات والباحث بوحدة أبحاث القانون.