الجامعة العربية: رفض التقسيم «إرادة ليبية واضحة» لدى الطرفين المتنازعين

شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن «مسألة رفض التقسيم في ليبيا إرادة ليبية واضحة لدى الطرفين المتنازعين»، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج.

وقال في لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، «لا أعتقد أن هناك شخص ليبي أو شخصية عسكرية أو سياسية تدفع نحو تقسيم ليبيا أو استمرار انفصام الشخصيتين الليبيتين، الشرق والغرب، والحكومة والجيش».

وردا على سؤال الإعلامي أحمد موسى بعودة ليبيا لما كانت عليه ما قبل عام 2011، أعرب «أبو الغيط» عن أمله في تعود مرة أخرى، موضحًا أن العودة من خلال عمل دؤوب في مسارات مختلفة تقود إلى التنفيذ الكامل لعملية برلين.

وأضاف: «عبر توافر الفرص لتنفيذ التفاهمات والأطر العامة للاعبين الرئيسيين الإقليميين، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن وتحقيق التوافق الليبي - الليبي»، لافتًا إلى أنه «حتى اللحظة لا يبدو التوافق وارد، وأن الأيام المقبلة ستكشف حجم الضغوط الممارسة التي قد تؤدي إلى تنازل كل طرف عن بعض الأمور».