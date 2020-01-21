وزير الخارجية المكسيكي: نحو 2400 مهاجر دخلوا المكسيك مطلع هذا الأسبوع

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صرح وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم الثلاثاء أن 2400 مهاجر اجتازوا الحدود الجنوبية للمكسيك مطلع هذا الأسبوع.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء أن حوالي ألف مهاجر منهم طلبوا العودة إلى بلادهم.

وذكر إبرارد أن المكسيك تجنبت "مأساة" حيث حاول ألف مهاجر دخول البلاد بالقوة أمس الاثنين.

وذكرت وزيرة الداخلية المكسيكية أولجا سانشيز كورديرو أن الحرس الوطني المكسيكي لم يقم سوى بتنظيم المهاجرين.

وكانت صحيفة "ريفورما" أفادت يوم السبت الماضي بأن الحرس الوطني المكسيكي استخدم رذاذ الفلفل لمنع حوالي 1500 مهاجر أثناء محاولتهم دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع جواتيمالا.

واعتقلت السلطات من تمكنوا من العبور. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأسبوع الماضي إن المكسيك تراقب قافلة من المهاجرين وأن حكومته ستوفر لبعضهم وظائف على الحدود الجنوبية.

وواجهت المكسيك العام الماضي تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إذا لم تتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يشقون طريقهم عبر المكسيك إلى الحدود الأمريكية.