هونج كونج تعارض بشدة خفض تصنيفها الائتماني

أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهونج كونج، أهمية القانون والنظام، خلال الاجتماع التنفيذي الاخير للحكومة لهذا العام، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها لهونج كونج، بسبب عدم قدرتها على مواجهة الاضطرابات السياسية المستمرة.

وقال ماثيو تشيونج، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لوزراء الحكومة، لدى اجتماعهم الأسبوعي الأخير المنعقد قبيل بدء العام الصيني الجديد في 25 يناير: "يجب أن تكون الحكومة مصممة على الحفاظ على سيادة القانون ووقف أعمال الشغب. هذه هي أهم أولوياتنا".

وكان تشيونج، القائم بأعمال الرئيسة التنفيذية كاري لام، التي غادرت البلاد لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "رفض" في وقت سابق خفض مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لهونج كونج من "إيه إيه 2" إلى "إيه إيه 3".

وقال تشيونج إن التقييم "تجاهل مزايا هونج كونج"، وإنه من الخطأ النظر إلى الوضع الحالي في المدينة من منظور سياسي بحت.

ويأتي ذلك في أعقاب الموجة الجديدة من المظاهرات العنيفة التي تم تنظيمها مطلع الأسبوع الحالي مما دفع الشرطة إلى إغلاق ثاني تجمع قانوني بمناسبة رأس السنة الصينية قبل الموعد المقرر، مع حدوث اشتباكات عنيفة وفوضى وإطلاق للغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال متحدث باسم حكومة هونج كونج في بيان له: "نرفض بشدة تقييم موديز للموقف الراهن في هونج كونج ونشعر بخيبة أمل عميقة من قرار موديز خفض التصنيف الائتماني لهونج كونج".

كانت موديز قد أعلنت خفض تصنيف هونج كونج الائتماني من "أيه.أيه 3" إلى "أيه.أيه 2"، وهو ما يمكن أن يضر بسمعة هونج كونج الاقتصادية على المدى الطويل وأن يؤدي إلى اضطراب المؤسسات المالية للمدينة.

وذكرت مؤسسة موديز أن السبب وراء خفض التصنيف الائتماني لهونج كونج، هو عدم فاعلية تعامل السلطة التنفيذية والذراع التشريعية للحكومة في هونج كونج مع الاضطرابات الأخيرة وهو ما يشير إلى أن مؤسسات الحكم أضعف من تقديرات موديز السابقة.

في الوقت نفسه، عدلت مؤسسة موديز النظرة المستقبلية لهونج كونج من "سلبية" إلى "مستقرة" وهو ما يعني أنها لا تتوقع تغييرا في التصنيف الائتماني للمدينة خلال الشهور الستة المقبلة.

يذكر أن هونج كونج تشهد مظاهرات واضطرابات منذ يونيو الماضي عندما اندلعت الاحتجاجات المناوئة للحكومة بسبب قانون جديد بشأن ترحيل المطلوبين إلى بر الصين الرئيسي والذي اعتبرته المعارضة تهديدا للحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة في علاقتها مع السلطة المركزية في بكين.