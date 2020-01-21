زعيم خضر ألمانيا يصف خطاب ترامب في دافوس بـ«الكارثة»

انتقد روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر الألماني، الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال هابيك في دافوس إن خطاب ترامب "كان كارثة بالنسبة للمؤتمر"، مشيرا إلى أنه بعد ظهور ترامب أصبح من الممكن "على نحو أكثر وضوحا" إدراك ضرورة تغيير الاتجاه.

وأوضح هابيك: "علينا أن نبدأ الحرب مع دونالد ترامب لأنه يقف على الجانب الآخر".

كان الرئيس الأمريكي قد حذر في خطابه من التشاؤم، وقال إن الخوف والشك غير جيدين وعلى المرء أن ينظر إلى الأمام بطريقة أكثر تفاؤلا.

وحذر ترامب في هذا السياق ممن وصفهم بـ"أنبياء الشؤم"، الذين يحذّرون من أن العالم على شفير أزمة بيئية كبيرة وذلك في إشارة إلى التحذيرات من تداعيات التغير المناخي.

وقال ترامب: "أنا مؤمن كبير جدا بالبيئة"، مضيفا: "لكن علينا رفض أنبياء الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية العالم" دون أن يذكر كلمة التغير المناخي في حديثه.

وقال هابيك إن خطاب ترامب أوضح المشكلة "فبعض الساسة يسارعون في الاتجاه الذي وضع كوكبنا في الموقف الصعب الذي نحن فيه".