محافظ بنى سويف: «أنا محافظ ميداني رغم الأعباء المكتبية المطلوبة مني يوميا»

حازم الخولى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديري مركز معلومات التنمية المحلية والموارد البشرية بالديوان العام بإعداد توصيف وظيفي لأعضاء وحدة الرصد الميداني المزمع تكوينها لتغطية 222 قرية رئيسية على مستوى المحافظة، مشددًا على ضرورة أن تتضمن كل التفاصيل الخاصة بمهام الوحدة، بما يتفق مع رؤية العمل المتفق عليها، لتشمل بطاقة التوصيف تحديد المهام والاختصاص، وآليات الرصد وإعداد التقارير وغيرها.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية وحدة الرصد الميداني قائلا ( الوحدة ستكون عينى وأذني في كل قرية ، ترصد كل المشكلات الدائمة والطارئة، تقترب من المواطنين تنقل مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية.

وأكد محافظ بني سويف أنه لن يكتفي بالتقارير الأسبوعية التي سيرسلها أعضاء الوحدة بكل قرية، منوهًا: "سأراجع التقارير ميدانيا، أنا محافظ ميداني رغم الأعباء المكتبية التى تحتاجني يوميا".

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع، اليوم الإثنين، بالأعضاء المرشحين للانضمام للمنظومة من العاملين التابعين لمراكز معلومات التنمية المحلية من مراكز سمسطا وببا والفشن، والبالغ عددهم 117 موظفًا، على أن يتم عقد لقاء آخر بأعضاء الوحدة من مراكز بني سويف، وناصر، والواسطى، وإهناسيا، لبحث آليات عمل المنظومة والسماع للعاملين بها بشأن المعوقات المحتملة لسرعة تلافيها.

وشدد على أن منظومة العمل ستتضمن سلسلة من المتابعات، بجانب المتابعة على الأرض التي ستؤديها وحدة الرصد الميداني.

واستمع المحافظ لكل استفسارات العاملين المرشحين للعمل بالمنظومة، حيث أجاب عليها مفندًا كل التفاصيل، وموجهًا بتذليل العقبات التي تم طرحها لتحقيق أكبر استفادة منها وانعكاسها الإيجابي على مستوى معيشة المواطنين.

Related Items - 1