إيران: طلبنا من فرنسا وأمريكا تزويدنا بالأجهزة اللازمة لفك شفرة صندوقي الطائرة الأوكرانية ولم تردا

أفادت اللجنة الإيرانية المكلفة بالتحقيق في حادثة الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت قرب طهران قبل أسبوعين، بأنها طلبت من فرنسا والولايات المتحدة تزويدها بالأجهزة اللازمة لفك شفرة صندوقي الطائرة، إلا أنهما لم تردا.

وقالت اللجنة، في تقرير جديد صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنها "قدمت طلبا لمختبرات التحقيق في الحوادث الجوية في فرنسا وأمريكا لإعلامها وتزويدها بالأجهزة اللازمة لفك شفرة الصندوقين إلا أن أنها لم ترد على هذا الطلب لغاية الآن".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن اللجنة أن الجانبين "أعلنا قائمة بالأجهزة اللازمة، حيث تم وضعها تحت تصرف المسؤولين للعمل على شرائها".