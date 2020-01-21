الجزائر وفرنسا تتفقان على تفعيل اللجنة الحكومية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إنه اتفق مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، على تفعيل اللجنة الحكومية عالية المستوى برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأضاف بوقادوم، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه بلودريان، الذي يزور الجزائر حاليا- أن المحادثات مع الجانب الفرنسي تناولت عدة ملفات أبرزها في القطاع الاقتصادي والسياسي.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تفعيل مختلف الأليات الموجودة بين البلدين، وقال "اتفقنا أيضا على مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى الوزارتين".

وأضاف "ناقشت كذلك مع لودريان ملف تنقل الأشخاص بين البلدين، وفي هذا الإطار أصررت على معالجة الملف بالمرونة التي تليق حجم ومستوى العلاقات بين البلدين".

وتطرق كذلك بوقادوم لملف الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، وقال "لاحظت استعداد الفرنسيين على دعم رجال الأعمال الفرنسيين بالنظر إلى الجزائر الجديدة بشكل أكثر مرونة".