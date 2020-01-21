ياسمين رئيس وهادي الباجوري يصلان العرض الخاص لفيلم «لص بغداد»

وصلت الفنانة ياسمين رئيس بصحبة زوجها المخرج هادي الباجوري، إلى العرض الخاص فيلم " لص بغداد " ، المقام حاليا داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان من أوائل الحضور الفنانون أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، سوزان نجم الدين، هنا شيحه، على ربيع، أس اس، فتحي عبد الوهاب و محمد أنور.

"لص بغداد" بطولة الفنانين محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

يشار إلى أن "لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز"، ومحمد أمام بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور"، العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وفاروق الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن، وبيومى فؤاد، ومحمد سلام، ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوي.