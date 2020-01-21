السيناريست يوسف حسن يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

طمأن السيناريست يوسف حسن يوسف، الجمهور على الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، قائلًا: «خالد الحمد لله كويس، كانت أزمة خفيفة وركب دعامة للقلب».



وأكد أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن «النبوي في الفترة المقبلة سيكون أفضل بإذن الله»، مشيرًا إلى استكمال تصوير مسلسله «منطقة محرمة» الذي من المفترض عرضه خارج السباق الرمضاني بعدد 45 حلقة.



وأوضح أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على مسلسل «دماء على باب الموساد» الذي يتناول اغتيال علماء العرب، لافتًا إلى عرضه عبر منصة إلكترونية ثم طرحه على الفضائيات، من بطولة خالد الصاوي ومجموعة من النجوم المصريين والعرب.



وكانت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي، نشرت عبر صفحتها على موقع فيسبوك منشورًا تطلب من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، وكتبت: «خالد تعبان أوي ونُقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو»، دون الكشف عن أية تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.



