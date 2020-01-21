قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن جبهة نعم شرق العاصمة صنعاء تشهد لليوم الخامس على التوالي مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، وميليشيات الحوثي الانقلابية الذراع الإيرانية في اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية حسبما افادت قناة العربية الاخبارية مساء اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الوطني استعادت جبال جرشب في مديرية نهم شرق العاصمة وسط تقدم كبير للجيش. مؤكدة وقوع خسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحرير الجيش اليمني، سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وسط فرار وانهيار كبير في صفوف الميليشيات.

ودكت مدفعية الجيش اليمني، الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية نهم (شرق صنعاء)، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني، دمرت آليات قتالية وأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية تابعة للميليشيات الحوثية شمال سلسلة جرشب التابعة لمديرية نهم، وأسفر القصف عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

ويخوض الجيش اليمني معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم لليوم الخامس على التوالي، تمكنت خلالها من تحرير عدداً من المواقع الاستراتيجية آخرها سلسلة جبال جرشب التي تم تحريرها اليوم.

وأكد البيان أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية.