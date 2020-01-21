عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد احتشاد أكثر من 6 آلاف توائم في ملعب بمدينة كولمبو غرب سريلانكا في محاولة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتراوحت أعمار المشاركين بين ثلاثة أشهر و89 عامًا، إلا أن العدد الكبير من المشاركين أدى إلى ظهور الطوابير والفوضى ومغادرة معظم التوائم المهرجان قبل خضوعهم لعملية التسجيل الضرورية، وفق الموقع.

وأعلن المنظمون أنهم سيجرون مهرجانًا مماثلًا إذا لم يتم الاعتراف بنتائج هذا التجمع؛ حيث تحاول سريلانكا التفوق على أكبر عدد للتوائم سجلته تايوان نهاية القرن الماضي.