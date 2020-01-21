قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرف خاسر في البداية والنهاية، معللًا أن الرئيس التركي لديه فشل داخلي، وفقدت الناس الثقة في حزبه التنمية والعدالة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن «أردوغان» متخبط من الداخل وغير متوازن وغير كفء ويخسر كافة انتخابات البلديات، مشيرًا إلى أن البعض يتصور أنها آخر فرصة للحكم بسبب مواجهته مقاومة ومعارضة شديدة من قوى جديدة.

وتابع: «هناك مثل يقول من يخسر بلدية إسطنبول يخسر تركيا كلها، نشهد مرحلة تحول ربما تكون آخر فترة للحكم، وكل الشواهد تقول إنها الفترة الأخيرة التي يحكم فيها أردوغان».

وأشار إلى أن «خسارة أردوغان بدأت منذ طمعه بتحويل النظام البرلماني إلى رئاسي واستحواذه على كافة السلطات ليصبح الحاكم المطلق صاحب القرار الوحيد الذي يفهم في الاقتصاد والسياسة ومعه كافة الحلول»، مؤكدًا أن «النتيجة هذا الفشل الذريع الذي تعانيه تركيا»، وفقًا لتعبيره.