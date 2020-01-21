آدم شيف: خطة الجمهوريين لمحاكمة عزل ترامب غير عادلة

قال آدم شيف، رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في مجلس الشيوخ ، إن الحل الذى اقترحه الجمهوريون لإدارة المحاكمة "لا يسعى إلى إجراء محاكمة عادلة".

وقال النائب الديمقراطي إنه إذا جعل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "هذه أول محاكمة بدون شهود أو وثائق، فإنها لن تثبت أن الرئيس بريء – وإنما ستثبت فقط أن مجلس الشيوخ مذنب بالعمل مع الرئيس لعرقلة ظهور الحقيقة".

وأضاف شيف: "هذه ليست عملية محاكمة عادلة، وإنما هي عملية محاكمة مزورة... هذه فقط هى العملية التى تتم إذا كنت لا تريد أن يرى الشعب الأمريكي الأدلة".