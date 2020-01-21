الديوان الملكي السعودى ينعى الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

نعى الديوان الملكى السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وأوضح الديوان الملكي - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم - أنه سيصلى علي الفقيد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.