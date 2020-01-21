 الديوان الملكي السعودى ينعى الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود - بوابة الشروق
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الديوان الملكي السعودى ينعى الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 1:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 1:41 م

نعى الديوان الملكى السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وأوضح الديوان الملكي - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم - أنه سيصلى علي الفقيد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


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