الديوان الملكي السعودى ينعى الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

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نعى الديوان الملكى السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
وأوضح الديوان الملكي - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم - أنه سيصلى علي الفقيد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.