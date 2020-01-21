تغيرات جديدة لقيادات قطاع الزراعة بالبحيرة

أصدر محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، قرارا بنقل المهندس فايز عبد الفتاح رزق مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات للعمل مديرا للإدارة الزراعية بإيتاى البارود، وتكليف المهندس عبد العزيز أحمد التربنتى للعمل مديرا للإدارة الزراعية بالدلنجات، وتكليف المهندسة عزة محمد حافظ محمد بالعمل وكيل أول للإدارة الزراعية بالدلنجات بجانب عملها، وتكليف المهندس عبد السميع عوض يعقوب سعد بالعمل وكيل ثانى للإدارة الزراعية بالدلنجات بجانب عمله لمدة عام، وتكليف المهندس على عرفت منصور بتسيير أعمال إدارة الأمن الغذائي بالمديرية.

وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ،وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 1511 لسنة 2018 القاضى بتكليفنا مديرا لمديرية الزراعة بالبحيرة، وبناء على المذكرة المقدمة من مدير عام الشئون الزراعية ،وموافقتنا ولصالح العمل، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذه القرارات كل فيما يخصه.