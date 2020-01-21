قال مسؤولو الخدمات الطبية في أستراليا اليوم الثلاثاء إنه تم عزل رجل داخل منزله بمدينة بريسبن، حيث تخضعه السلطات الصحية لفحوص للتحقق مما إذا كان أصيب بسلالة جديدة من فيروس كورونا.

وصرحت الدكتورة جانيت يونج، كبيرة مسؤولي الخدمات الطبية في ولاية كوينزلاند، للصحفيين اليوم بأن الرجل عاد مؤخرا من زيارة عائلية في مدينة ووهان الصينية، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة الفيروس.

وقالت يونج، أمام مؤتمر صحفي في بريسبن: "أجرينا له بعض الفحوص، وننتظر النتائج".

وقد يستغرق ظهور نتائج الفحوص عدة أيام، وأوضحت يونج أنه لا يوجد في أستراليا حتى الآن فحوص محددة للكشف عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي تطورت في ووهان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية في أستراليا أنه سوف يتم البدء في إجراء فحوص أمنية بيولوجية للقادمين من ووهان إلى مدينة سيدني للكشف عن أي حالة إصابة بالفيروس.

وهناك ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيا من ووهان إلى سيدني. وسيتم فحص ركاب هذه الرحلات.

يشار إلى أن الصين قد سجلت رابع حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.