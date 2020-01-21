كلية الإدارة بالجامعة الألمانية تنظم مسابقة أفضل استراتيجية في إدارة الأعمال

نظَّمت كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لطلاب المرحلة الدراسية الرابعة بقسم الإدارة الدولية مسابقة محاكاة إدارة الأعمال "Cesim" التي تضمنت تقديم مشاريع تمزج بين التطبيق العملي وما تلقوه أكاديميا في برنامج الأعمال الدولية والإدارة الاستراتيجية.

تنافس المشاركون البالغ عددهم 24 طالب مقسين إلى مجموعات عمل على تصميم وتنفيذ خطة إستراتيجية لإدارة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة والتي تمثلت فى تخصيص كل مجموعة طلابية بعدد فروع الشركة المتواجدة في كل من الولايات المتحدة، أوروبا، أسيا مع الأخذ في الإعتبار متغيرات ظروف العمل البيئية لكل دولة على حدة بحيث تبرز أفضل خطة استراتيجية موضوعة من جانب المجموعات التنافسية المشاركة.

وقالت الدكتورة هاجر أديب، المدرس بالكلية والمشرف العام على فاعليات أعمال المسابقة التي مرت بـ6 مراحل بما يعادل 6 سنوات مالية، إن اختيار أفضل استراتيجية في الإدارة تعتمد على قدرة الفريق المنفذ على تحديد شكل الاستراتيجية المناسبة التي تتحقق معها رسالة الشركة وأهدافها والتي تلبي إحتياجات المستهلكين، بجانب تَمكَّن الفريق من وضع خطة تسويقية ملائمة، واتخاذ قرارات مالية صائبة، وتطويع الموارد البشرية والمادية المتاحة لخدمة أغراضها، ووضع أهداف و خطط مستقبلية للشركة ومن ثم كيفية تنفيذهم لهذه الإستراتيجية ومتابعتها وتقيمها.

وأوضحت أن هذه المحاكاة تعد نوع من التعلم التجريبي التفاعلي الذي يتيح للطلاب تجربة إدارة عمل افتراضي على شبكة الانترنت لتطبيق قرارت عملية في بيئة شبة واقعية و خالية من المخاطر مما يساعدهم على اكتساب مفاهيم الاعمال المختلفة وتحسين مهاراتهم التجارية كالتحقق من مدى قابلية استراتيجياتهم الإدارية والتنظيمية للتطبيق على أرض الواقع، أسس صنع و إتخاذ القرار، كيفية مواكبة التغيرات التي تطرأ على بيئة العمل.

وفي ختام فاعليات أعمال المسابقة، أعلنت أديب فوز الفريق المكون من 6 طلاب وهم "يارا عمرو، رنا مجدي، يوسف عمرو، إبراهيم طارق، فرح حاتم، بيتر بخيت " بجائزة أفضل استراتيجية، كما تم تسليم جميع المشاركين شهادات تقديرية لمشاركتهم في المسابقة.