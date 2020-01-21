 سنغافورة: سيتم فحص المسافرين القادمين من الصين لمنع تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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سنغافورة: سيتم فحص المسافرين القادمين من الصين لمنع تفشي فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 10:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 10:17 ص

أكدت وزارة الصحة السنغافورية أنه سيتم إخضاع جميع المسافرين الذين يصلون إلى مطار شانجي قادمين من الصين، للفحص لمنع تفشي فيروس كورونا بالبلاد بسبب زيادة معدلات السفر قبيل حلول رأس السنة الصينية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء أن الأطباء بدأوا في ملاحظة أعراض الإصابة بالفيروس بما في ذلك الحمى والسعال وصعوبة التنفس لدى الأشخاص الذين عملوا أو قاموا بزيارة سوق ووهان للمأكولات البحرية أواخر الشهر الماضي.

يُذكر أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


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