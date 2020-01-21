زعيم المعارضة الفنزويلية يشارك في منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي

يشارك خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية لفنزويلا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020 الذي سيعقد في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري في مدينة دافوس السويسرية.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى اليوم الثلاثاء أن جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا وتم الاعتراف به من قبل أكثر من خمسين دولة، سيلقي كلمة خلال المنتدى يتحدث فيها عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لفنزويلا وطريقها إلى الانتعاش.

ويعد الاجتماع السنوي للمنتدى من أهم الاجتماعات العالمية، التي تركز على قضايا التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم، بهدف تحسين الوضع العالمي، من خلال مناقشة عدة قضايا وموضوعات رئيسية.

وسيركز المنتدى في دورته هذا العام على عدة موضوعات في مجالات: الاقتصاد، التقنية، البيئة، المجتمع، الصناعة، والجيو سياسية، من أبرزها: كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية الملحة، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية، وكيفية تقليل مخاطر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية التكيف مع التغيرات الديموغرافية (السكانية) والاجتماعية، والتقنية، التي تعيد تشكيل التعليم، والتوظيف، وفرص العمل، وريادة الأعمال.