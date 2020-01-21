تنطلق المحاكمة الفعلية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في مجلس الشيوخ الأمريكي، للنظر في لائحة الاتهامات الموجهة ضده من الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب.

كانت إجراءات محاكمة ترامب الرسمية قد انطلقت الخميس الماضي، في مجلس الشيوخ، الذي تسلم لائحة الاتهامات ضد ترامب من مجلس النواب، ذو الأغلبية البرلمانية، وتدور اللائحة حول إساءة الرئيس استخدام السلطات من خلال منصبه، بالإضافة لعرقلته تحقيقات الكونجرس في ملف أوكرانيا.

* لماذا يحاكم ترامب ومن يقف وراء المحاكمة؟

يقف وراء المحاكمة الحزب الديمقراطي صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، الذي اتهم ترامب، في العام الماضي، بممارسة ضغوطا على أوكرانيا؛ لإرغامها على فتح ملف قضية الفساد المتهم فيها نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة، جو بايدن، الذي كان يعمل نجله في شركة أوكرانية، بما يؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، بجذب الرأي العام لترامب الذي يسعى للفوز بكرسي الرئاسة مجددا.

* كيف تجري المحاكمة؟

يتم محاكمة الرئيس ترامب عن طريق اختيار رئيس مجلس النوابى "نانسي بيلوسي" حاليا 7 أعضاء لوضع لائحة الاتهام، ثم موافقة الأغلبية في المجلس عليها، لتبدأ بعدها جلسات المحاكمة الفعلية للرئيس في مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية، الذي سيكون له دور أشبه بهيئة المحلفين، وسيبت في القرار النهائي للعزل، بينما سيتولى الفريق القانونى للرئيس دور الدفاع، فيما يرأس الجلسات رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس.

* متى يتم عزل الرئيس الأمريكي؟

تنص المادة الثانية من الدستور الأمريكي على جواز عزل الرئيس وإقالته، في حالات الخيانة العظمى والرشوة، وقضايا الجنح، والقضايا الكبرى الأخرى مثل الفساد، وسوء استغلال نفوذه وسلطته الرئاسية.

* هل سيصوت مجلس الشيوخ على قرار العزل؟

من المتوقع ألا يصوت مجلس الشورى بأغلبية الثلثين، على قرار عزل الرئيس ترامب، كخطوة قانونية بعد إتمام المحاكمة، حيث يسيطر على المجلس أغلبية جمهورية تتبع الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترامب.

من ناحية أخرى، فإن الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن ترامب يرى أن التهم الموجهة إليه في اللائحة التي أعدها الديمقراطيين ضعيفة وغير قانونية.

ورفض الفريق القانوني، بشكل قاطع مساءلة الرئيس، التي يطالب بها مجلس النواب، ووصفها بالهجوم الخطير على الأميركيين، في الوقت الذي قال فيه واحد من 3 مصادر مقربة من الفريق القانوني، "نحن نقف على أساس قانوني قوي الرئيس لم يرتكب خطأ، ونؤمن بأن هذا ستثبت صحته خلال هذه المحاكمة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

* القاضي "جون روبرتس" الذي يرأس محاكمة ترامب في سطور

1. ولد في 27 يناير 1955.متزوج منذ عام 1996 ولديه طفلان.

2. هورئيس المحكمة العليا الأمريكية الـ17.

3. نشأ روبرتس في شمال غرب ولاية إنديانا وتلقى تعليمه في مدرسة خاصة ثرية.

4. منذ سن مبكرة برز روبرتس كأذكى طفل في الفصل.

5. التحق بكلية هارفارد للحقوق وحصل على دكتوراه في القانون، وبكالوريوس في الفنون.

6. شغل منصب كاتب قانوني للقاضي المشهور هنري فريندلي.. يعرف بأنه صاحب فلسفة قضائية محافظة.

7. شغل منصبا في مكتب النائب العام.

8. عمل في وزارة العدل ومكتب مستشار البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان ثم إدارة جورج دبليو بوش.

9. أمضى 14 عامًا في عمله القانوني الخاص.

10. تم تعيينه قاضيا في محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة مقاطعة كولومبيا بأمر رئاسي في عام 2003.

11. تم ترشيحه قاضيا مساعدا للمحكمة العليا في عام 2005.

12. تقلد منصب رئيس المحكمة العليا في عام 2005 بترشيح من الرئيس جورج دبليو بوش بعد وفاة رئيس المحكمة العليا السابق.