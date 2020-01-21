 محمد هاني لـ«الشروق»: «كايرو شو» تفتح مسارحها للهواة من الشباب في 2020 - بوابة الشروق
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محمد هاني لـ«الشروق»: «كايرو شو» تفتح مسارحها للهواة من الشباب في 2020

أحمد فاروق
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:45 م

أعلن الإعلامي محمد هاني، الشريك المؤسس لمشروع "كايرو شو"، أن عام 2020، سيشهد تعاونا وشراكة مع فرق المسرح الشبابية من المستقلين والهواة، لتطويرها وتقديم عروضها على مسارح "كايرو شو"، وذلك في مواسم خاصة قد تمتد من أسبوع إلى شهر.

وأوضح محمد هاني خلال حواره مع "الشروق"، أنهم في "كايرو شو"، شاهدوا خلال العام الماضي 2019، حوالي 12 عرضا تقريبا، ويدرسون حاليا العروض القابلة للتطوير والشراكة، لتحديد موسم خاص تُعرض خلاله.

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