برلين: زيادة عدد المواطنين الألمان الممنوعين من مغادرة تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد المواطنين الألمان العالقين في تركيا بسبب قيود على مغادرتهم البلاد.

وأوضحت الخارجية، اليوم، أن الحكومة الألمانية لديها معلومات في الوقت الحالي عن 74 حالة من مثل هذه الحالات.

وارتفع بذلك عدد هذه الحالات بمقدار الضعف تقريبا منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث كانت المعلومات آنذاك تشير إلى 38 ألمانيا لا يسمح لهم بمغادرة تركيا، وزاد العدد إلى 55 شخصا في نوفمبر الماضي.

وفي المقابل، ظل عدد المحتجزين في تركيا ثابتا إلى حد بعيد. وبحسب البيانات الرسمية، هناك 59 شخصا في الحبس في تركيا حاليا، مقارنة بـ60 شخصا في نوفمبر الماضي.

ولكن الخارجية الألمانية لم تعد تنشر بيانات عن عدد الحالات المحتجزة على خلفية جرائم أو أمور "سياسية"، تتعلق مثلا باتهامات إرهابية أو توجيه إهانة للرئيس.

وربما يجرى تناول هذه المسألة خلال اجتماع مقرر بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أدروغان، في مدينة إسطنبول التركية يوم الجمعة المقبل.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد في نوفمبر الماضي، أن احتجاز ألمان في تركيا يعيق حدوث تطبيع للعلاقات بين تركيا وألمانيا وشدد على ضرورة حل هذه الأمور.