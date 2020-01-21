 لافروف يحذر من مخاطر إجراءات الناتو في الفضاء والمجال السيبراني - بوابة الشروق
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لافروف يحذر من مخاطر إجراءات الناتو في الفضاء والمجال السيبراني

لافروف
لافروف
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 8:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 8:31 م

حذَّر القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من مخاطر إجراءات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتعلقة بتوسيع أنشطته في مجالي الفضاء والإنترنت.

وقال لافروف - خلال الجلسة العامة للمجلس الروسي للشؤون الدولية، اليوم الثلاثاء- "إن حلف شمال الأطلسي يبدأ لعبة خطيرة للغاية لتوسيع نشاطه في مجالين جديدين، هما الفضاء والفضاء السيبراني".

وأضاف لافروف: "لقد قلنا مراراً إن هذا التوجه هو محاولة لاستبدال الهيكل القانوني الدولي، الذي تشكَّل بعد الحرب العالمية الثانية وتأسست عليه هيئة الأمم المتحدة".

يُذكر أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أطلق في إستونيا نهاية العام الماضي، تدريبات للحلف باسم "التحالف السيبراني" لاختبار قدرات قواته على مواجهة التهديدات السيبرانية.


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