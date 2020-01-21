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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 11:24 ص

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

طنطا‏ أمام الجونة - الساعة 14:30 – On Sport HD

بيراميدز أمام مصر المقاصة - الساعة 19:30 – On Sport HD

كأس إيطاليا:

نابولي أمام لاتسيو – الساعة 21:45 – BT Sport ESPN

كأس الرابطة الفرنسية:

ليون أمام ليل – الساعة 22:10 – beIN Sports HD 6

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا أمام واتفورد – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 4

إيفرتون أمام نيوكاسل يونايتد – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 3

كريستال بالاس أمام ساوثهامتون – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 7

شيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 1

بورنموث أمام برايتون – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 5

تشيلسي أمام آرسنال – الساعة 22:15 – beIN Sports HD 2


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