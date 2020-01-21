مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
طنطا أمام الجونة - الساعة 14:30 – On Sport HD
بيراميدز أمام مصر المقاصة - الساعة 19:30 – On Sport HD
كأس إيطاليا:
نابولي أمام لاتسيو – الساعة 21:45 – BT Sport ESPN
كأس الرابطة الفرنسية:
ليون أمام ليل – الساعة 22:10 – beIN Sports HD 6
الدوري الإنجليزي:
أستون فيلا أمام واتفورد – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 4
إيفرتون أمام نيوكاسل يونايتد – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 3
كريستال بالاس أمام ساوثهامتون – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 7
شيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 1
بورنموث أمام برايتون – الساعة 21:30 – beIN Sports HD 5
تشيلسي أمام آرسنال – الساعة 22:15 – beIN Sports HD 2