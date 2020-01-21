وزير لبناني: الحكومة الجديدة خلال ساعات

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، ستبصر النور وسيُجرى الإعلان عنها في غضون ساعات.

وأشار الوزير خليل والذي يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري – في تصريح له مساء اليوم – إلى أن رئيس المجلس النيابي بذل أقصى الجهد في سبيل تذليل العقبات وتسهيل تشكيل الحكومة من خلال اتصالات مكثفة أجراها طوال اليوم.

من ناحية أخرى، أكد مصدر سياسي بارز معني بمسار التأليف الحكومي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – صحة المعلومات التي تشير إلى "انفراجة في الملف الحكومي" مشيرا إلى أنه أجريت سلسلة من الاتصالات بين الأطراف الفاعلة داخل تحالف قوى الثامن من آذار السياسية، أفضت إلى "تنازلات متبادلة" على نحو من شأنه أن يتم خلال ساعات الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى التوافق مع رئيس الوزراء المكلف حسان دياب على حكومة تضم 20 وزيرا، وأنه ينتظر أن توضع الأسماء على الحقائب الوزارية بعدما جرى الانتهاء بصورة كلية من توزيعها على المستويين السياسي والطائفي، بين قوى تحالف الثامن من آذار، الأمر الذي يمكن معه الإعلان في وقت لاحق من مساء اليوم عن تشكيل الحكومة الجديدة وصدور مراسيمها أو صباح الغد.

وكُلف الدكتور حسان دياب نائب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت في 19 ديسمبر الماضي بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسي الذي يتزعمه حزب الله، غير أن دياب لم يتسن له حتى الآن الانتهاء من تأليف الحكومة في ضوء الصراعات الكبيرة داخل مكونات الفريق الواحد على الأحجام والحصص الوزارية ونوعية الحقائب وأسماء من سيشغلونها.