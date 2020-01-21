تايلاند: إجراء فحوصات حرارية إلزامية للمسافرين القادمين من الصين بسبب فيروس كورونا

قال وزير الصحة التايلاندي، "أنوتين شارنفيراكول"، إنه سيتم إجراء فحوصات حرارية إلزامية للمسافرين القادمين من المناطق التي تفشى بها فيروس كورونا في الصين، وذلك في المطارات بالعاصمة "بانكوك" و مدن "شيانج ماي" و"بوكيت" و"كرابي".

وأضاف شارنفيراكول -في بيان نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أنه سيتم فحص جميع الركاب بدون استثناء، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور أعراض حمى عليهم ، سيتم عزلهم لمدة 24 ساعة من أجل مراقبتهم.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن يصل نحو 1300 شخص يوميا إلى تايلاند قادمين من مدينة "ووهان" الصينية مع اقتراب رأس السنة الصينية.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).