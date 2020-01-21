الحكومة الصومالية: تركيب كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لمكافحة الإرهاب

أعربت الحكومة الصومالية عن أملها في أن يؤدي تركيب كاميرات مراقبة أمنية على الطرق الرئيسية في العاصمة مقديشيو إلى ردع الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة (الشباب) المتطرفة.

وقال المسئول بوزارة شئون الأمن الصومالية عبد الله فرح إنه تم تركيب كاميرات مراقبة عند تقاطعات الطرق الرئيسية؛ من أجل ردع الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الشباب الإرهابية، مضيفا أن كاميرات المراقبة الأمنية ستؤدي إلى التقليل من الأنشطة الإجرامية ومنع جماعة الشباب من شن هجمات.

وذكرت السلطات الصومالية أنه جرى بالفعل بنهاية العام الماضي تركيب كاميرات مراقبة أمنية على بعض الطرق الرئيسية في مقديشيو، مثل طريق مكة المكرمة الذي يؤدي إلى القصر الرئاسي.

من جهتهم، أعرب العديد من السكان وأصحاب المحال التجارية في العاصمة الصومالية عن ترحيبهم بتركيب هذه الكاميرات، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الوضع الأمني في مقديشيو.