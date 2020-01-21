محكمة تايلاندية ترفض قضية ضد حزب معارض متهم بمحاولة الإطاحة بالملكية

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قضت محكمة تايلاندية اليوم الثلاثاء برفض قضية ضد حزب معارض، على خلفية اتهامه بمحاولة الإطاحة بالملكية الدستورية.

وقالت المحكمة الدستورية اليوم إنه لا يوجد دليل كاف يوضح أن حزب المستقبل إلى الأمام المعارض يهدف للإطاحة بنظام الحكم في البلاد.

وتعود القضية إلى دعوى قدمها المحامي ناتابورن توبرايون في يوليو الماضي، اتهم فيها زعماء الحزب بانتهاك الفقرة 49 من الدستور التي تحظر القيام بأعمال تسعى للإطاحة بالملكية الدستورية.

وقال ناتابورن للصحفيين قبل صدور الحكم "ليس لدي نية في أن يتم حل الحزب" .

وأضاف"أريد أن يعلم المجتمع إنني قمت بدوري بنجاح، أريد أن يدرك المواطنون أننا جميعا مواطنون تايلانديون وعلينا حماية الملكية لأننا نستطيع العيش اليوم بسبب الملكية".

وكان حزب المستقبل إلى الأمام قد حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي، حيث أعلن أنه يتبنى أيدولوجية تعارض بشدة التدخل العسكري في السياسة.

ونفى زعيم الحزب أكثر من مرة سعى الحزب للإطاحة بالملكية، وهو أمر يعد محظورا في تايلاند.