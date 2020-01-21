إخلاء عدد من الأماكن بغرب ألمانيا لتفكيك قنبلة ترجع لحقبة الحرب العالمية الثانية

أمرت السلطات الألمانية بإخلاء محطة قطارات ودار للأوبرا ومحطة تليفزيون والعديد من الشقق في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا، في الوقت الذي يستعد فيه الخبراء لنزع فتيل قنبلة أمريكية لم تنفجر خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على القنبلة التي تزن 500 كيلو جرام خلال أعمال بناء بالقرب من نهر الراين في وسط المدينة، فيما يخطط المسئولون أيضا لإغلاق جسر ينقل معظم القطارات عبر نهر الراين إلى محطة القطار الرئيسية في كولونيا.

وأشار مسئولون إلى أن تعليق حركة المرور في كولونيا سيؤدي على الأرجح إلى تأخير في خدمات القطارات في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر أنه بعد مرور 75 عاما تقريبا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، كثيرا ما توجد القنابل غير المنفجرة في ألمانيا، ويتطلب التخلص منها أحيانا إخلاء واسع النطاق كإجراء احترازي.