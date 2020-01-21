بنك اليابان المركزي يخفض توقعات التضخم

(د ب أ)

خفض بنك اليابان المركزي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي، حيث يتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل 1% فقط وليس بمعدل 1ر1% كما كان يتوقع في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كما ذكر البنك اليوم الثلاثاء أنه يتوقع وصول معدل التضخم خلال العام المالي المقبل الذي ينتهي في 31 آذار/مارس 2022 إلى 5ر1% وليس إلى 2% كما يستهدف البنك منذ 2013، بحسب البيان الصادر في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الذي استمر يومين.

كانت البيانات الحكومية الصادرة في الشهر الماضي قد أشارت إلى وصول معدل التضخم السنوي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلى 5ر0%.

يذكر أن البنك المركزي الياباني كان قد أطلق في نيسان/أبريل 2013 حملة لمكافحة الكساد وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2% خلال عامين وهو ما لم يحدث.

في الوقت نفسه رفع البنك المركزي الياباني توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 9ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي وليس بمعدل 7ر0% وفقا للتقديرات الصادرة منذ ثلاثة أشهر.

كما أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك خلال الاجتماع الذي اختتم اليوم على السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير.