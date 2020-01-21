الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» عن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث من المقرر أن يكون لرئيس الحكومة الروسية تسعة نواب من بينهم نائب أول، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

واحتفظ ثلاثة وزراء بمناصبهم في الحكومة الجديدة وهم؛ وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، إضافة إلى وزير الطاقة ألكسندر نوفاك.

وقدم رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، الأربعاء الماضي، استقالة حكومته إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطوة مفاجئة أعقبت خطابًا لبوتين أعلن فيه إصلاحًا للدستور.