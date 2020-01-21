تونس تستضيف أنشطة حول السياسات الثقافية العربية تنظمها مؤسسة «المورد الثقافي»

تنظم مؤسسة المورد الثقافي ورشتي عمل ولقاء مع فنانين وفاعلين ثقافيين، في تونس العاصمة خلال الفترة من 20 إلى 25 يناير الجاري.

وتتمحور الورشة الأولى حول مشروع "مدونات" وهي موجهة إلى المدونين في مجال الثقافة والفنون في المنطقة العربية، و"مدوّنات" هو مشروع مشترك بين مؤسسة المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني، ويهدف إلى تشجيع خلق ونشر محتوى صوتي باللغة العربية ومتاح عبر شبكة الإنترنت حول الفنون والثقافة في المنطقة.

وينتج عن هذا المشروع سلسلة مدونات صوتية من موسمين، وتبث عبر الإنترنت، ويساهم في إصدار المحتوى الصوتي 12 مشاركا ومشاركة من الفاعلين في القطاع الثقافي وفي إنتاج المدونات تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مستقلة.

أما الورشة الثانية فهي حول السياسات الثقافية والاستجابة إلى الحاجات المستجدة في المنطقة العربية، وذلك من خلال إعادة طرح مفهوم السياسات الثقافية بالاستناد إلى الظروف المتغيرة التي تشهدها المنطقة ومن خلال الدعوة إلى التشارك والتبادل والنقاش مع الخبراء والباحثين المهتمين في هذا المجال.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والمعارف حول السياسات الثقافيّة في المنطقة، وحول دور الباحثين والفاعلين الثقافيين في صياغة و/أو اقتراح إصلاح وتطوير هذه السياسات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في البحث وفي كتابة أوراق بحثيّة وتقارير عن الوضع الثقافي في المنطقة العربية.

كما تتضمن الورشة جلسة وجولة مشتركة مع ورشة "مدونات"، هدفها إطلاع مجموعة السياسات الثقافية ومجموعة مدونات على مدينة تونس ووضعها الثقافي من وجهة نظر فنانين وناشطين محليين.

ويختتم هذا النشاط بلقاء مع فنانين وفاعلين ثقافيين، بهدف الحوار والتشبيك وتشجيع التبادل الثقافي، ويتضمن حفلة موسيقية للفنانة بديعة بوحريزي وفرقتها، ومعرض قصص مصورة لمؤسستي سوبيا وLab 619، إضافة إلى تجهيزات بصرية لعدد من الفنانين.