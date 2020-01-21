معارضة نمساوية شديدة لمقترح ألمانيا بشأن ضرائب المعاملات المالية

لقي مقترح وزير المالية الألماني أولاف شولتس، بشأن فرض ضريبة على المعاملات المالية معارضة شديدة بين نظرائه بالاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية النمساوي جرنوت بلومل، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، إن مقترح شولتس "لا يمكن قبوله"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مقترح جديد، وإلا لن تشارك النمسا في الضرائب.

وبذلك سيواجه المشروع الذي لم تشارك فيه سوى دول أوروبية قليلة، صعوبات بالغة، وستواجه الإيرادات المتوقعة منها لتمويل المعاشات الأساسية في ألمانيا اعتبارا من 2021، خطرا كبيرا.

وكانت وزارة المالية أعلنت مساء أمس الاثنين: "المباحثات على المستوى الأوروبي في تقدم، إننا نسير وفق الخطة الزمنية".

ولكن بلومل قال: "الاقتراح الأخير ليس جيدا"، موضحا أن الاقتراح عكس النهج الأساسي المتبع بعد الأزمة المالية والمتمثل في معاقبة المضاربين بسعر إضافي على صفقات سوق الأوراق المالية المحفوفة بالمخاطر، وأوضح أنه بدلا من ذلك، سيتم حاليا معاقبة الاقتصاد الحقيقي.

وتابع وزير المالية النمساوي أنه لا يمكن لبلاده المشاركة في ذلك، لأن المستثمرين كانوا يبحثون في البلاد عن بديل لدفتر الإدخار من أجل توفير دعم مالي لسن الشيخوخة.