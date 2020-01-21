روسيا تعزز تدابير المراقبة على الحدود مع الصين بسبب فيروس كورونا

بدأت السلطات الروسية في تعزيز مراقبة الحجر الصحي في المعابر الحدودية مع الصين، بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت تاتيانا جوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بتسيير الأعمال - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد اتخذت الحكومة الروسية جميع الإجراءات الضرورية لخفض المخاطر على صحة المواطنين الروس بسبب فيروس كورونا الجديد، على الحدود الروسية - الصينية".

وأضافت جوليكوفا، أنه تم اتخاذ تدابير لتدريب الكادر الطبي والتعاون مع السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تدابير إجراءات مكافحة الأوبئة ستعدل مع مراعاة المعلومات الواردة من الصين ومنظمة الصحة العالمية.

ويثير انتشار فيروس جديد من سلالة "كورونا" ذعرا صحيا عالميا، كونه من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي، وتعد الصين هي منشأ الفيروس الجديد، حيث تم حتى يوم أمس الاثنين اكتشاف 218 حالة بينها 198 في مدينة ووهان و5 حالات في بكين وحالة واحدة في شنغهاي و14 حالة في مقاطعة جوانجدونج، ويتلقى حاليا 169 شخصاً العلاج، 44 منهم في حالة حرجة وخطيرة.