ترامب يصل «دافوس» للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة "دافوس" السويسرية للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020 الذي يعقد في الفترة من 21 - 24 يناير الجاري.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الاجتماع السنوي للمنتدى يعد من أهم الاجتماعات العالمية التي تركز على قضايا التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم بهدف تحسين الوضع العالمي من خلال مناقشة عدة قضايا وموضوعات رئيسية.

وسيركز المنتدى في دورته هذا العام على عدة موضوعات في مجالات: الاقتصاد، التقنية، البيئة، المجتمع، الصناعة، والجيوسياسية، من أبرزها: كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية الملحة، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية، وكيفية تقليل مخاطر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية التكيف مع التغيرات الديموغرافية (السكانية) والاجتماعية، والتقنية التي تعيد تشكيل التعليم، والتوظيف، وفرص العمل، وريادة الأعمال.