 انفجاران بالعاصمة السويدية والسلطات تستبعد شبهة الإرهاب - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2020 2:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

انفجاران بالعاصمة السويدية والسلطات تستبعد شبهة الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 2:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 2:02 م

شهدت العاصمة السويدية (استوكهولم) انفجارين في وقت مبكر من صباح اليوم /الثلاثاء/، تسببا في إحداث أضرار بعدة مباني وإصابة شخص بجروح طفيفة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أن السلطات السويدية استبعدت شبهة الإرهاب، وأن الانفجارين وقعا على بعد 500 متر عن بعضهما البعض وفصل بينهما دقائق قليلة.

وأضافت الشبكة أنه تم إجلاء 50 ساكنًا من مجمع سكني إثر الانفجار، لافتة إلى أن انفجاري اليوم يقعا بعد مرور 8 أيام على انفجار في استوكهولم تسبب في إحداث أضرار بالمباني فيما لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين ولم تعتقل الشرطة أي مشتبهين على خلفيته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك