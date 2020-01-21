انفجاران بالعاصمة السويدية والسلطات تستبعد شبهة الإرهاب

شهدت العاصمة السويدية (استوكهولم) انفجارين في وقت مبكر من صباح اليوم /الثلاثاء/، تسببا في إحداث أضرار بعدة مباني وإصابة شخص بجروح طفيفة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أن السلطات السويدية استبعدت شبهة الإرهاب، وأن الانفجارين وقعا على بعد 500 متر عن بعضهما البعض وفصل بينهما دقائق قليلة.

وأضافت الشبكة أنه تم إجلاء 50 ساكنًا من مجمع سكني إثر الانفجار، لافتة إلى أن انفجاري اليوم يقعا بعد مرور 8 أيام على انفجار في استوكهولم تسبب في إحداث أضرار بالمباني فيما لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين ولم تعتقل الشرطة أي مشتبهين على خلفيته.