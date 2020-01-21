أستون فيلا يقلب تأخره لفوز قاتل أمام واتفورد بمشاركة تريزيجيه

حقق أستون فيلا فوزًا مهمًا ومثيرًا على حساب ضيفه واتفور بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم واتفورد في الدقيقة 38 عن طريق تروي دييني، غير أستون فيلا نجح قلب تأخره، بعدما تعادل دوجلاس لويز لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، قبل أن يسجل المدافع إزري كونسا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسي، ولعب 77 دقيقة قبل أن يخرج بديلًا.

بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 23 في المركز قبل الأخير.