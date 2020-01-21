المكسيك تسجل رقما قياسيا بعدد ضحايا جرائم القتل في عام 2019

أعلنت وزارة الأمن المكسيكية أن المكسيك سجلت في عام 2019 رقما قياسيا بعدد ضحايا جرائم القتل الذي بلغ 34582 ضحية، ما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور في حربه على عصابات المخدرات.

وأظهرت البيانات الرسمية -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن عام 2019 كان الأسوأ في المكسيك من حيث عدد جرائم القتل، حيث زاد عدد ضحايا جرائم القتل بنسبة 2.5% في 2019 مقارنة مع عام 2018.

وتستعين المكسيك بالجيش في الحرب على عصابات المخدرات منذ عام 2006، لكن لم تنجح الحملة في خفض العنف المرتبط بالمخدرات، بل وأدت إلى زيادة عدد القتلى مع تصارع العصابات فيما بينها.

يأتي ذلك رغم تعهد الرئيس أندريس أوبرادور منذ توليه الرئاسة في ديسمبر من عام 2018 بإشاعة السلام في البلاد من خلال نهج أمني أقل تصادمية.