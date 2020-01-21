 الرئيس الموريتاني لـ«علماء إفريقيا»: واجهنا بحزم الجماعات الإرهابية - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2020 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الموريتاني لـ«علماء إفريقيا»: واجهنا بحزم الجماعات الإرهابية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 9:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 9:27 م
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن بلاده واجهت بحزم الجماعات الإرهابية التي تذكي نار الفتنة، وتأجج الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية التي تعاظمت في السنوات الأخيرة وعملت على زعزعة الأمن والاستقرار في القار الإفريقية.
جاء ذلك في كلمة الرئيس الموريتاني أمام المشاركين في مؤتمر علماء إفريقيا الذي يعقد تحت عنوان "التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال المنظم"، وذلك في قصر المرابطون في العاصمة الموريتانية /نواكشوط/.
وأضاف الغزواني أن موريتانيا اعتمدت في مواجهة الجماعات المسلحة استراتيجية ذات أبعاد عسكرية وتنموية وفكرية، وما تزال تتصدى لتلك الجماعات، في منطقة الساحل، في إطار مجموعة دول الخمس في الساحل، مؤكدا أن الأمن والاستقرار يشكلان شرطا أساسيا في قيام العمران البشري وفي نموه وازدهاره.
ويستمر مؤتمر علماء إفريقيا على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من كبار العلماء والمرجعيات بالقارة الإفريقية بالإضافة إلي شخصيات فكرية ومنظمات إسلامية دولية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك