الأزهر يُشارك للعام الرابع في معرض القاهرة الدولي بجناح متميز

يُشارِك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي، في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناحٍ متميز بإطلالة فريدة، وفعاليات ثقافيّةً، وعروض مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفي، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه، وعروض بانوراما الأزهر.



وتنطلق فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غداً الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.



كما يُنظّم جناحُ الأزهر العديدَ من الندوات الحوارية، بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين، تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن، من أبرز هذه الندوات: "قراءة في فكر جماعات الغلو والتطرف" و " قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون" و"دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن" و "محاولات التشكيك في السنة النبوية" و ندوة عن "وثيقة الأخوة الإنسانية".



ومن أبرز إصدارات الأزهر التي يقدمها جناحه بمعرض الكتاب هذا العام، كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد"، وكتاب "وسطية الإسلام"، وكتاب "الحفاظ على الآثار التاريخية في الإسلام"، وكتاب "الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي"، وكتاب "الانحراف في فهم السنة عند الجماعات المتشددة"، وكتاب "حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي"، وكتاب "في التجديد وما إليه".



كما أطلقت البوابة الإلكترونية للأزهر صفحة تفاعلية خاصة بفاعليات جناح الأزهر الشريف، التي تضم عددًا من إصدارات الكتب، التي يقدمها جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب، بالإضافة إلى أجندة خاصة للفعاليات محددة بالتاريخ والموعد. كما تقدم الصفحة لِهُواة ومحبي الخط العربي ورسم البورتريه فرصة للدخول في دورة خاصة؛ لتعلُّم هذه الفنون والمهارات، بالإضافة إلى تنظم الصفحة التفاعلية مسابقة إلكترونية للجمهور.



ويستهدف الأزهر بمشاركته، التي تشمل أنشطة فنية وثقافية متنوعة، التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهري المعتدل.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.