أستراليا: عاصفة قوية تتسبب في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي بالعاصمة

تسببت عاصفة قوية ضربت العاصمة الأسترالية (كانبيرا) منذ ساعات، في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق، بالإضافة إلى حدوث فيضانات مفاجئة وإلحاق إصابات طفيفة بإثنين من السكان، وذلك وفقًا لما أعلنه مسؤولو خدمات الطوارئ.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن هذه العاصفة القوية تعد أحدث حلقة في سلسلة اضطراب الأحوال الجوية والطقس في أستراليا التي تشهد حرائق غابات مدمرة في مناطق وفيضانات بمناطق أخرى.

وأضافت الشبكة أن حرائق الغابات دمرت أجزاءً من عدة ولايات أسترالية هذا الصيف فيما تسببت الأمطار الغزيرة الأخيرة في فيضانات مفاجئة في ولايات (فيكتوريا - نيو ساوث ويلز - كوينزلاند).