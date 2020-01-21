النمسا تعارض إطلاق عملية جديدة لـ«مكافحة تهريب البشر» على حدود ليبيا البحرية

أعربت النمسا عن معارضتها لإطلاق عملية "صوفيا" جديدة في البحر المتوسط، حيث قال وزير الخارجية النمساوي الجديد ألكسندر شالنبرج في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لنا، من الواضح أنه لا يمكن تصور إعادة إحياء المهمة في هذا الشكل".

وأضاف الوزير: "لا نرغب حاليا في مهمة إغاثة بحرية في ليبيا. ليس ذلك ما تحتاجه الدولة"، مؤكدا أن ليبيا بحاجة لتنفيذ سريع لعملية السلام التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، وأضاف: "ولكننا لا نؤيد إعادة إحياء عملية ‘صوفيا‘".

يذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت خلال قمة برلين بشأن الأزمة الليبية أول أمس الأحد على تعزيز المساعي الدولية لحظر بيع الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والقائم منذ أعوام. كما تقرر أيضا تسريح شامل للميليشات ونزع سلاحها على نطاق واسع في ليبيا. فضلا عن فرض عقوبات، حال وجود أية انتهاكات للهدنة.

يشار إلى أن عملية "صوفيا" تقوم في الأساس بمكافحة تهريب البشر والإتجار بهم. وحتى نهاية العملية في العام الماضي، كان تم إنقاذ مهاجرين بصورة مستمرة.