 محدث.. قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 - بوابة الشروق
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محدث.. قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:57 م

تقدم بوابة الشروق تغطية خاصة لقرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تجرى مراسم القرعة بأحد فنادق القاهرة، وسيمثل المنتخب الوطنى فى القرعة، محمد بركات مدير الجهاز الفنى.

وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول، مع منتخبات تونس والجزائر ونيجيريا والسنغال والمغرب وغانا ومالى والكاميرون والكونغو الديمقراطية.

وفى التصنيف الثانى: بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر والجابون وبنين وزامبيا والكونغو برازافيل.

والتصنيف الثالث: مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وإفريقيا الوسطى وزيمبابوى والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو.

والتصنيف الرابع: مالاوى وأنجولا وتوجو والسودان ورواندا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتى.


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