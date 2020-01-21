جامعة مطروح: 3 آلاف طالب أدواء امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور مصطفي النجار، رئيس جامعة مطروح، إن أكثر من 3 آلاف طالب، أدوا الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2029/2020 لمرحلة البكالوريوس، و500 طالب للدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الامتحانات في إجمالها تسير وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس الجامعة في جميع كلياتها.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة سير الامتحانات، ووجه إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، وكذلك تواجد السادة عمداء الكليات والأساتذة، لتحقيق الانضباط المنشود والرد على استفسارات الطلاب.

وأصدر أن عددًا من التوجيهات لإدارات الكليات العشر في الجامعة بالعمل على إزالة كافة العقبات والعوائق التي قد تواجه الطلاب والطالبات، والتي تؤثر على أدائهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا ضرورة التزام ورقة الأسئلة بالمواصفات التي وضعتها الجامعة.